Байден высказался об отношениях России и США [ Редактировать ]
Президент США Джо Байден признал, что отношения США и России находятся на низком уровне. Он согласился с этим вопросом с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом Байден заявил на пресс-конференции в рамках саммита G7.
Как известно, ранее президент России Владимир Путин заявил, что сейчас отношения между Россией и США находятся на самом низком уровне. Это также подтвердил президент США, он согласился с российским коллегой.
"Позвольте мне прояснить ситуацию. Я думаю, что он прав, это низкая точка", - сказал Байден о высказывании Путина.
Он также добавил, что споры можно было бы разрешить, если Путин будет действовать в соответствии с международными нормами.
"И это зависит от того, как он отреагирует на действия в соответствии с международными нормами. А во многих случаях он этого не сделал", - сказал Байден.
Ранее мы писали о том, что Путин назвал цель встречи с Байденом.
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