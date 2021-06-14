В понедельник, 14 июня, президент США Джо Байден на полях саммита НАТО обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой предстоящую встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Белый дом.

Президент вновь заявил о своей поддержке программы НАТО по укреплению обороны и сдерживанию и о своей решительной приверженности защите союзников на восточном фланге НАТО, включая Польшу. Он обсудил свои планы на предстоящий саммит с президентом Путиным.

Ранее Байден высказался об отношениях России и США.

Также мы писали о том, что Путин назвал цель встречи с Байденом.

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