Байден и Дуда обсудили встречу с Путиным [ Редактировать ]
В понедельник, 14 июня, президент США Джо Байден на полях саммита НАТО обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой предстоящую встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Об этом сообщает Белый дом.
Президент вновь заявил о своей поддержке программы НАТО по укреплению обороны и сдерживанию и о своей решительной приверженности защите союзников на восточном фланге НАТО, включая Польшу. Он обсудил свои планы на предстоящий саммит с президентом Путиным.
Ранее Байден высказался об отношениях России и США.
Также мы писали о том, что Путин назвал цель встречи с Байденом.
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