В Министерстве здравоохранения заявили о том, что медицинская система Украины готовится к очередной нагрузке в связи с распространением нового штамма коронавируса "Омикрон". Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

Тенденции по распространению "Омикрона" в мире свидетельствуют о том, что Украина тоже не избежит новой вспышки коронавирусной болезни. В то же время, медицинская система постоянно совершенствуется к очередной нагрузке.

Кроме того, украинцам напомнили о том, что необходимо носить маски, соблюдать гигиену, вакцинироваться и соблюдать социальную дистанцию. По их словам, соблюдение этих правил может помочь в борьбе с распространением COVID.

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Читайте также, в Министерстве здравоохранения Украины приняли решение ввести в стране третью (бустерную) дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам производства фармацевтических компаний Moderna или Comirnaty/Pfizer.

Кроме того, Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики проведет заседание. Они рассмотрят возможность введения бустерной COVID-вакцинации для всех желающих, это решение в ближайшее время также вступит в силу.

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