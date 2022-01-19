Известный французский актер разбился на лыжах в Альпах [ Редактировать ]
Источник: Global Look Press
Французский актер Гаспар Ульель госпитализирован после катания на лыжах на горнолыжном курорте Розьер во французских Альпах. Об этом сообщает BFMTV.
Актер на лыжне упал и потерял сознание, причина несчастного случая неизвестна. Помощь знаменитости оказывали спасатели и врач лыжной станции.
После этого Гаспара Ульеля вертолетом достав или в университетский больничный центр Гренобля. Агент актера заявил, что не будет делиться с журналистами деталями произошедшего.
37-летний Гаспар Ульель играл в фильмах "Долгая помолвка", "Сен-Лоран. Стиль - это я", "Это всего лишь конец света". Украинским зрителям актер известен по роли молодого маньяка Ганнибала Лектера в картине Питера Уэббера "Ганнибал: Восхождение".
Гаспар Ульель долгое время работал "лицом" мужских духов Chanel. Актер женат на французской модели и певице Гаэлли Пьетри, у пары есть сын.
Ульель в 2018 году
Напомним, что Мадонна поделилась фото со всеми своими детьми на отдыхе в Альпах.
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