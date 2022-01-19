Французский актер Гаспар Ульель госпитализирован после катания на лыжах на горнолыжном курорте Розьер во французских Альпах. Об этом сообщает BFMTV.

Актер на лыжне упал и потерял сознание, причина несчастного случая неизвестна. Помощь знаменитости оказывали спасатели и врач лыжной станции.

После этого Гаспара Ульеля вертолетом достав или в университетский больничный центр Гренобля. Агент актера заявил, что не будет делиться с журналистами деталями произошедшего.

37-летний Гаспар Ульель играл в фильмах "Долгая помолвка", "Сен-Лоран. Стиль - это я", "Это всего лишь конец света". Украинским зрителям актер известен по роли молодого маньяка Ганнибала Лектера в картине Питера Уэббера "Ганнибал: Восхождение".

Гаспар Ульель долгое время работал "лицом" мужских духов Chanel. Актер женат на французской модели и певице Гаэлли Пьетри, у пары есть сын.

Ульель в 2018 году

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