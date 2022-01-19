В Государственной службе статистики Украины рассказали, от чего чаще всего умирают украинцы. Об этом свидетельствуют данные ведомства.

Так, с начала 2021 года умерло 562 137 человек, в том числе в ноябре 87 862 человека.

От COVID-19 умерли 76 949 украинцев (в том числе в ноябре - 21 867 человек).

Наиболее частая причина смерти с начала года - болезни системы кровообращения, от которых умерли 392 328 человек, в том числе:

от ишемической болезни сердца - 274 223 человек (в ноябре - 31 984)

от цереброваскулярных болезней (инсульта) - 75 563 человека (в ноябре - 8 499).

Кроме того:

Злокачественные новообразования (рак) стали причиной смерти 67 750 граждан (в ноябре - 6 232)

(рак) стали причиной смерти 67 750 граждан (в ноябре - 6 232) Болезни органов пищеварения стали причиной смерти 22 701 человек.

стали причиной смерти 22 701 человек. Болезни органов дыхания стали причиной смерти 24 760 человек (в т.ч. грипп и пневмония- 19 970 человек).

стали причиной смерти 24 760 человек (в т.ч. грипп и пневмония- 19 970 человек). Инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 5 558 человек, среди них туберкулез - 2 501, от СПИДа умерло 2 026 украинцев.

Кроме того, 25 565 украинцев погибли в результате внешних причин:

транспортные несчастные случаи стали причиной смерти 3 369 граждан,

утопление - 1 466,

гибель на пожаре - 1 069,

случайное отравление (кроме алкоголя) - 1 455,

отравление алкоголем - 1 623,

самоубийства - 5 520,

умышленные убийства - 1 147.

За январь-ноябрь 2021 года в Украине умерлИ 649 999 человек. Это на 100 827 смертей (на 18,4%) больше, чем за январь-ноябрь 2020 года, когда умерло 549 172 человек.

Ранее мы писали о том, что в Украине стремительно растет смертность. Напомним, ученые раскрыли данные о смертности от штамма "Омикрон".

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