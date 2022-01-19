От чего чаще всего умирают украинцы [ Редактировать ]
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В Государственной службе статистики Украины рассказали, от чего чаще всего умирают украинцы. Об этом свидетельствуют данные ведомства.
Так, с начала 2021 года умерло 562 137 человек, в том числе в ноябре 87 862 человека.
От COVID-19 умерли 76 949 украинцев (в том числе в ноябре - 21 867 человек).
Наиболее частая причина смерти с начала года - болезни системы кровообращения, от которых умерли 392 328 человек, в том числе:
- от ишемической болезни сердца - 274 223 человек (в ноябре - 31 984)
- от цереброваскулярных болезней (инсульта) - 75 563 человека (в ноябре - 8 499).
Кроме того:
- Злокачественные новообразования (рак) стали причиной смерти 67 750 граждан (в ноябре - 6 232)
- Болезни органов пищеварения стали причиной смерти 22 701 человек.
- Болезни органов дыхания стали причиной смерти 24 760 человек (в т.ч. грипп и пневмония- 19 970 человек).
- Инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 5 558 человек, среди них туберкулез - 2 501, от СПИДа умерло 2 026 украинцев.
Кроме того, 25 565 украинцев погибли в результате внешних причин:
- транспортные несчастные случаи стали причиной смерти 3 369 граждан,
- утопление - 1 466,
- гибель на пожаре - 1 069,
- случайное отравление (кроме алкоголя) - 1 455,
- отравление алкоголем - 1 623,
- самоубийства - 5 520,
- умышленные убийства - 1 147.
За январь-ноябрь 2021 года в Украине умерлИ 649 999 человек. Это на 100 827 смертей (на 18,4%) больше, чем за январь-ноябрь 2020 года, когда умерло 549 172 человек.
Ранее мы писали о том, что в Украине стремительно растет смертность. Напомним, ученые раскрыли данные о смертности от штамма "Омикрон".
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