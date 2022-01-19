В Киеве во время ныряния в прорубь на Крещение произошла потасовка. Инцидент произошел на Оболонской набережной, видео конфликта появилось в соцсетях.

Мужчины повздорили на берегу прямо во время службы священника. Из-за чего начался конфликт пока неизвестно. На видео видно, как голый парень лежит на песке, ему помогают подняться, и он бросается на мужчину в одежде. Его задули газом из баллончика и сбили с ног. Полицейские скрутили его и увели.

Напомним, что сегодня верующие погружаются в воду. Для желающих на Крещение нырнуть в прорубь спасатели расчистили от льда берег, чтобы люди могли свободно зайти в реку.

Всего на столичных водоемах открыли 15 официальных локаций. На всех точках до 18:00 дежурят спасатели и медики.

Ранее "Подробности" писали о том, кому нельзя окунаться в ледяную воду.