В Киеве на Крещение голые мужчины устроили драку (видео) [ Редактировать ]
Источник: Телеграф
В Киеве во время ныряния в прорубь на Крещение произошла потасовка. Инцидент произошел на Оболонской набережной, видео конфликта появилось в соцсетях.
Мужчины повздорили на берегу прямо во время службы священника. Из-за чего начался конфликт пока неизвестно. На видео видно, как голый парень лежит на песке, ему помогают подняться, и он бросается на мужчину в одежде. Его задули газом из баллончика и сбили с ног. Полицейские скрутили его и увели.
Напомним, что сегодня верующие погружаются в воду. Для желающих на Крещение нырнуть в прорубь спасатели расчистили от льда берег, чтобы люди могли свободно зайти в реку.
Всего на столичных водоемах открыли 15 официальных локаций. На всех точках до 18:00 дежурят спасатели и медики.
Ранее "Подробности" писали о том, кому нельзя окунаться в ледяную воду.
по теме
На березі Чорного моря чимало наметів. Рятувальники облаштували спеціальні пункти ще з дня. Щойно стемніло - одесити ринули у море.
В Киеве водитель на автомобиле Skoda Octavia на высокой скорости врезался в машины, припаркованные на обочине дороги
Лікарі рекомендують утриматися від купання тим, хто має хронічні недуги чи нещодавно перехворів на Ковід.
Люди прийшли різного віку. Хтось занурюється вперше, для когось це вже традиційний щорічний захід.
Там спочатку відслужили молебень, освятили воду, а потім - усі охочі купалися у морі під наглядом медиків та рятувальників.