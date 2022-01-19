Програму "є-Підтримка" уряд може поширити й на харчі. У владних кабінетах думають про такий собі експеримент - продуктові картки. Про них заговорили ще минулого тижня. Адже ціни на деякі соціальні товари стрімко зростають. Талони на їжу можуть видати найбіднішим. Утім, в опозиції до такої ініціативи поставилися скептично.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":