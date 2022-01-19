Програму "є-Підтримка" уряд може поширити й на харчі [ Редактировать ]
Програму "є-Підтримка" уряд може поширити й на харчі. У владних кабінетах думають про такий собі експеримент - продуктові картки. Про них заговорили ще минулого тижня. Адже ціни на деякі соціальні товари стрімко зростають. Талони на їжу можуть видати найбіднішим. Утім, в опозиції до такої ініціативи поставилися скептично.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
На самом деле начнется опять коррупция - кому выдавать эти чеки, кому не выдавать. Надо смотреть в корень, надо навести порядок с энергоносителями, надо снизить налоговую нагрузку, надо увеличить поддержку тех же фермеров. Чтобы снизить цены на продукты питания. И вот таким путем надо идти, а не какие-то избирательные карточки. Причем скорее всего это приобретет такой формат подкупа части избирателей, что мы вот тебе карточку дали, так ты давай голосуй за эту власть.
по теме
Енергетична криза - одна з основних проблем зараз. Уряд говорить, що ми спокійно пройдемо цей опалювальний сезон, але експерти прогнозують, що нам може не вистачити газу у сховищах.
Кабмін встановив пільговий тариф на газ для виробників хліба, курятини та олії. Рішення діятиме до 30 квітня. Його підтримують і в опозиції.
За минулий рік офіційно на заробітки виїхало майже 600 тисяч наших співвітчизників. Головний мотив - за кордоном і зарплатня вища, і рівень життя кращий.
Відповідні законопроєкти для цього вже лежать у парламенті.
Провалы в экономике приводят к сокращению рабочих мест в промышленности и сельском хозяйстве
Українці мають розуміти, за що платять, - насамперед це стосується тарифів на газ. Опозиційні політики переконані - зараз вартість блакитного палива і для населення, і для промисловості - завищена.