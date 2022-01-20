Британія може збільшити військову допомогу Україні [ Редактировать ]
Британія може збільшити військову допомогу Україні. Таке заявив тамтешній міністр оборони Бен Воллес. Напередодні Україна вже отримала кілька тисяч протитанкових ракет і гранатометів. Військову допомогу від Королівства привезли двома транспортними літаками.
На тлі загрози нового вторгнення Росії, в британському Міністерстві оборони заявили, що хочуть допомогти українцям. У нашому оборонному відомстві наголосили: скористаються британською зброєю лише задля власного захисту.
Анатолій Петренко, заступник міністра оборони України:
Це зміцнюватиме наші війська, це посилить наші оборонні спроможності. І я хочу підкреслити, що ця допомога буде використана виключно з оборонною метою - для захисту наших військ, для захисту критичної інфраструктури і для захисту мирного населення. .
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Про це заявив міністр оборони Бен Воллес під час виступу в парламенті.
Військову допомогу від Королівства привезли двома транспортними літаками. На тлі загрози вторгнення Росії в британському Міністерстві оборони заявили, що хочуть допомогти.
Лондон надіслав три літаки з протитанковим озброєнням. І подальше доправлення планують уже найближчим часом.
Також Велика Британія наважилася на постачання зброї Україні. Перші літаки із протитанковими оборонними системами вже приземлилися в Києві.
Це - легкий протитанковий комплекс, яким озброєна британська армія. Основне завдання такого переносного гранатомета - знищення бронетехніки в ближньому бою.