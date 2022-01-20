Молдова ввела чрезвычайное положение [ Редактировать ]
Парламент Молдовы ввел чрезвычайное положение после угроз российского "Газпрома" о приостановке поставок газа. ЧП в сфере энергетики будет действовать в течение двух месяцев. Об этом сообщает newsmaker.md.
За введение чрезвычайного положения проголосовали 58 депутатов, данный режим будет действовать в течении 60 дней.
Премьер Наталья Гаврилица заявила о том, что введение ЧП позволит оперативно принимать решения для обеспечения газом населения, в том числе в обход законодательных норм. По ее словам, этот режим позволит оптимизировать потребление газа.
Напомним, 17 января, Молдова ужесточила правила въезда в страну. Теперь для пересечения границы необходимо предъявить один из четырех документов, подтверждающих отсутствие коронавируса.
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