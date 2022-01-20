В Африке, в пустыне Сахара, выпал снег. Об этом сообщает Daily Mail.

Кроме того, температура воздуха опустилась до -2 градусов Цельсия, после чего и выпал снег. До этого снег в Сахаре выпадал в 1979, 2016, 2018 и 2021 годах.

Фотограф Карим Бучетата сделал потрясающие снимки снега и льда в округе Айн-Сефра на северо-западе Алжира.

Пустыня Сахара занимает большую часть севера Африки. Айн-Сефра известен как Ворота в пустыню, он находится на высоте около 900 метров над уровнем моря и окружен Атласскими горами.

Как ранее сообщали, многие области Украины накроют снегопады и метели, местами снежные заносы будут достигать 131 сантиметра.

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