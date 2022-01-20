Перші авіарейси з гуманітарною допомогою прибули до острівної держави Тонга, що постраждала від вибуху підводного вулкана в суботу. Допомогу доправили з Нової Зеландії. Острів'янам привезли питну воду, продукти, предмети гігієни, генератори, намети та засоби зв'язку. Затримка з допомогою була пов'язана з хмарами вулканічного попелу над островами та руйнуваннями від цунамі. Командувач збройних сил Нової Зеландії подякував працівникам аеропорту Тонги, які власноруч за допомогою лопат та візків очистили злітну смугу від товстого шару попелу.