Соединенные Штаты ввели санкции против членов Политсовета, народных депутатов от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь": Тараса Козака, в отношении которого в Украине сфабриковано уголовное дело по политическому заказу власти Зеленского, а также против заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по интеграции Украины в Европейский Союз Олега Волошина, который принимал активное участие в организации международных мероприятий партии.

Санкции против Олега Волошина свидетельствуют о том, что волюнтаристская, диктаторская позиция США не находит поддержки в странах Европы. И санкции как раз направлены на то, чтобы помешать нашей партии доносить свою позицию до европейских партнеров, ограничить их право на получение объективной и всесторонней информации, сделать заложниками лживых нарративов, продвигаемых Соединенными Штатами, разжигающими милитаристскую истерию и оголтелую русофобию и таким образом манипулирующими полностью подконтрольной и зависимой от них властью Президента Зеленского.

Не вызывает сомнений, что введение этих санкций стало результатом тесной коммуникации и личных договоренностей Владимира Зеленского с представителями Соединенных Штатов, в частности с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, сенаторами США. Власть Зеленского, продемонстрировав лживость, несостоятельность и голословность в фабрикации обвинений против политических оппонентов, трусливо выпрашивает помощь и защиту у своих западных хозяев.

Введение Соединенными Штатами санкций не против олигархов и коррупционеров, а против политических деятелей оппозиции доказывает, что вся раздуваемая истерия, все угрозы и консультации, вся работа избирательного правосудия и спецслужб, все выносимые судами приговоры направлены на борьбу США и власти Зеленского с одним противником ‒ партией "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Уверены, что за открытую поддержку своей политики установления политической диктатуры Украина в интересах Зеленского заплатит огромную цену, а предмет сделки власть всеми силами будет скрывать от народа. Это прямой результат преступной политики лишения Украины суверенитета, передачи ее под внешнее управление. Именно за борьбу нашей партии за суверенитет Украины, ее независимость, борьбу против внешнего управления и вводятся санкции против руководства нашей партии.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" заявляет, что санкции и заказные уголовные дела против представителей нашей силы, направленные на препятствование депутатской деятельности, являются актом международного политического террора, совершаемого по заказу преступной украинской власти и при активном вмешательстве многочисленных американских агентов-соросят в политическую систему и избирательный процесс в Украине.