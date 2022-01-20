Переговори в Женеві та Брюсселі: на які поступки Росії готовий іти Захід

Уже в середу в Брюсселі, вперше за два з половиною роки, відбудеться засідання Ради Росія-НАТО. Але перед тим в Альянсі вирішили поговорити з... Україною.