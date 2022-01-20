Москва вимагає письмових відповідей на свої пропозиції від Заходу [ Редактировать ]
Водночас у Кремлі заявили - реальні перемови щодо гарантій безпеки можуть розпочатися лише після того, як Москва отримає письмові відповіді на свої пропозиції. А зустріч Блінкена та Лаврова, яка відбудеться вже завтра в Женеві - стане лише черговим обговоренням позицій.
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