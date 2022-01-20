Угроза вторжения России: израильтян в Украине призвали отправить личные данные [ Редактировать ]
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В министерстве иностранных дел Израиля призвали израильтян в Украине отправить в министерство свои личные данные и данные всех членов своих семей "в свете сложившейся ситуации". Об этом сообщается на сайте правительства Израиля.
"В свете сложившейся в Украине ситуации, рекомендуем израильтянам, находящимся в Украине, заполнить нижеприведенную анкету", - говорится в сообщении.
В министерстве призвали заполнить анкету на каждого члена семьи индивидуально, включая несовершеннолетних детей младше 18 лет.
В анкете нужно указать личные данные: идентификационный номер, номер мобильного телефона и место проживания.
Ранее посол Израиля в Украине Михаил Бродский в интервью NEWSru.co.il заявлял, что Иерусалим следим за ситуацией, чтобы в случае необходимости обеспечить безопасность как дипломатов, так и других израильских граждан в Украине.
"У каждого израильского посольства есть план действий на случай чрезвычайной ситуации. Есть он и у нас. Если возникнет необходимость, мы будем действовать соответственно этому плану", - говорил он.
Отметим, Байден пообещал серьезные экономические последствия для России, если президент РФ Владимир Путин решится на вторжение в Украину. Но предположил, что западные страны не понимают, что делать, если произойдет "незначительное вторжение",
"Это зависит от того, что она делает. Одно дело, если это будет незначительное вторжение, и тогда в итоге мы будем спорить о том, что делать и чего не делать", - заявил Байден.
Также Байден пригрозил России невиданными санкциями за нападение на Украину.
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