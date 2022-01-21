Масштабна ДТП сталася в Чехії: зіткнулися 40 машин [ Редактировать ]
Масштабна автотроща в Чехії. Через снігову бурю зіткнулися 40 машин. Щонайменше шестеро людей травмувалися. Двох із них гелікоптерами доправили до лікарні столиці.
У ДТП потрапили як вантажівки, так і легковики. Усе сталося за 30 кілометрів від Праги, тож на кілька годин був паралізований один із в'їздів до столиці.
Саме ця автомагістраль сполучає Прагу з Німеччиною.
по теме
Внаслідок вибуху зруйновано сотні навколишніх будинків.
На автостраде столкнулось около 40 автомобилей и грузовиков
До зали суду Миколу Харківського заводить конвой. Хлопець не приховує посмішки. З журналістами не багатослівний.
Після лобового зіткнення машини спалахнули.
Один із водіїв з невідомих поки причин зробив незрозумілий маневр - і вилетів на зустрічку. Загинув сам і став причиною смерті подружжя, яке їхало в іншій машині.