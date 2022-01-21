Під Києвом викрили міжнародний канал торгівлі людьми. Організували бізнес дві жінки. Одна - шукала кандидаток та вмовляла їх займатися проституцією.

Інша - відповідала за логістику та фінанси. Так працювали понад рік. На гачок сутенерок потрапляли здебільшого студентки. За два тижні їм обіцяли п'ять тисяч доларів.

Встигли залучити близько тридцяти українок. Звідниць упіймали, коли ті намагалися доправити за кордон ще двох дівчат. Одній із організаторок вручили підозру про торгівлю людьми.