Будь-яке вторгнення, включно з гібридними та кібератаками, Захід розцінить як агресію Росії проти України.

Таке заявив президент США Джо Байден. Він нагадав, що Кремль вже використовував "зелених чоловічків" в Криму, які насправді були кадровими російськими військовими без розпізнавальних знаків збройних сил РФ, а також безпосередньо діє на Донбасі. Відповідь Заходу буде суворою.

Джо Байден, президент США:

Я був абсолютно чітким з президентом Путіним - у нас немає непорозумінь. Якщо будь-які російські підрозділи перетинають кордон України - це вторгнення. Це включає і "зелених чоловічків", і кібератаки, а також "атаки у сірій зоні". Після цього настане жорстка економічна відповідь.

Нагадаю, раніше Байден наголосив, що "незначне вторгнення" Росії може коштувати їй менше. Таке очільник Білого Дому заявив під час прес-конференції до першої річниці своєї інавґурації на посаді. Президент Володимир Зеленський відреагував у своєму Твіттері - зазначивши, що "незначних агресій і маленьких народів не буває".