Захід розцінить кібератаки як агресію Росії проти України [ Редактировать ]
Будь-яке вторгнення, включно з гібридними та кібератаками, Захід розцінить як агресію Росії проти України.
Таке заявив президент США Джо Байден. Він нагадав, що Кремль вже використовував "зелених чоловічків" в Криму, які насправді були кадровими російськими військовими без розпізнавальних знаків збройних сил РФ, а також безпосередньо діє на Донбасі. Відповідь Заходу буде суворою.
Джо Байден, президент США:
Я був абсолютно чітким з президентом Путіним - у нас немає непорозумінь. Якщо будь-які російські підрозділи перетинають кордон України - це вторгнення. Це включає і "зелених чоловічків", і кібератаки, а також "атаки у сірій зоні". Після цього настане жорстка економічна відповідь.
Нагадаю, раніше Байден наголосив, що "незначне вторгнення" Росії може коштувати їй менше. Таке очільник Білого Дому заявив під час прес-конференції до першої річниці своєї інавґурації на посаді. Президент Володимир Зеленський відреагував у своєму Твіттері - зазначивши, що "незначних агресій і маленьких народів не буває".
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Він нагадав, що Кремль вже використовував "зелених чоловічків" в Криму, які насправді були кадровими російськими військовими без розпізнавальних знаків збройних сил РФ, а також безпосередньо діє на Донбасі.
За її словами, очільник Кремля створив кризу, зібравши свої збройні сили уздовж українських рубежів.
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