В пятницу, 21 января, в Женеве закончились переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Встреча длилась полтора часа. В ходе переговоров обсуждались так называемые "гарантии безопасности" для России.

Лавров заявил, что встреча завершилась договоренностью о том, что США предоставят письменный ответ на российские требования по "гарантиям безопасности" на следующей неделе.

Перед началом переговоров Блинкен заявил, что Запад привержен диалогу, но готов к жесткому ответу на агрессию против Украины. В Женеве стороны должны были снова обсуждать требования России по "гарантиям безопасности".

Отметим, что Госсекретарь США Энтони Блинкен остался доволен своим визитом в Киев, назвав поездку продуктивной.

Напомним, Блинкен сделал заявление об агрессии России против Украины. Ранее сообщалось, что Украина получит дополнительную помощь от США.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.