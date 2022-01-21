Встреча Блинкена и Лаврова: первые подробности переговоров [ Редактировать ]
В пятницу, 21 января, в Женеве закончились переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Встреча длилась полтора часа. В ходе переговоров обсуждались так называемые "гарантии безопасности" для России.
Лавров заявил, что встреча завершилась договоренностью о том, что США предоставят письменный ответ на российские требования по "гарантиям безопасности" на следующей неделе.
Перед началом переговоров Блинкен заявил, что Запад привержен диалогу, но готов к жесткому ответу на агрессию против Украины. В Женеве стороны должны были снова обсуждать требования России по "гарантиям безопасности".
Отметим, что Госсекретарь США Энтони Блинкен остался доволен своим визитом в Киев, назвав поездку продуктивной.
Напомним, Блинкен сделал заявление об агрессии России против Украины. Ранее сообщалось, что Украина получит дополнительную помощь от США.
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