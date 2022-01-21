Агрессия против Украины: Блинкен заявил Лаврову о готовности Запада к жесткому ответу [ Редактировать ]
В пятницу, 21 января, в Женеве Госсекретарь США Энтони Блинкен начал переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом стало известно в ходе трансляции встречи Блинкена и Лаврова.
Перед официальной частью он заверил, что Запад привержен диалогу, но готов к жесткому ответу на агрессию против Украины.
Блинкен сказал:
Я рад возможности обсудить вопросы, включая усилия по деэскалации и предотвращения российской агрессии против Украины. Я консультировался с союзниками и партнерами, мы привержены пути дипломатии и диалога, но также привержены быстрому и жесткому ответу, если Россия продолжит агрессию.
Лавров заявил, что не ждет от встречи с американским коллегой прорыва, но ждет ответы на предложения по так называемым "гарантиям безопасности".
Отметим, что Госсекретарь США Энтони Блинкен остался доволен своим визитом в Киев, назвав поездку продуктивной.
Напомним, Блинкен сделал заявление об агрессии России против Украины. Ранее сообщалось, что Украина получит дополнительную помощь от США.
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