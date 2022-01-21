В столичном общественном транспорте усилят контроль соблюдения карантинных ограничений. Об этом заявил первый заместитель главы КГГА Николая Поворозника.

Он отметил, что город привлечет работников муниципальной охраны.

В общественном транспорте столицы усилят контроль соблюдения карантинных ограничений.

Сейчас в столице наблюдается стремительное повышение показателей заболеваемости коронавирусом.

Общественный транспорт - одно из мест, где можно заразиться болезнью. Именно поэтому призываю соблюдать масочный режим, пользуясь им.

Пользоваться общественным транспортом могут пассажиры при наличии COVID-документов:

отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 или экспресс-теста для определения антигена сроком действия 72 часа;

документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации; или документа, подтверждающего получение одной дозы двудозной вакцины COVID-19, который может быть применен в течение 30 дней от даты введения дозы; или желтого или зеленого COVID-сертификата;

документа об излечении лица от указанной болезни;

Штамм коронавируса, который сегодня циркулирует, имеет очень высокую контагиозность. Соответственно скорость его распространения увеличилась в разы. По словам специалистов, 70% тестируемых на наличие болезни получают положительный результат. Чтобы вирус распространялся не так быстро, необходимо соблюдать масочный режим в закрытых помещениях, обрабатывать антисептиками руки и проветривать помещение. Несмотря на то, что штамм "Омикрон" имеет более легкое течение болезни, кровати в столичных больницах постепенно заполняются. Это говорит о том, что тяжелых случаев все равно достаточно много.

Читайте также, в Министерстве здравоохранения Украины приняли решение ввести в стране третью (бустерную) дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам производства фармацевтических компаний Moderna или Comirnaty/Pfizer.

Кроме того, Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики проведет заседание. Они рассмотрят возможность введения бустерной COVID-вакцинации для всех желающих, это решение в ближайшее время также вступит в силу.

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