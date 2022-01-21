С понедельника, 24 января, ученики Львова 5-11 классов перейдут на дистанционную форму обучения. Она продлится в течение двух недель. Об этом сообщает мэр Львова Андрей Садовой во время брифинга.

С понедельника (24 января - ред.) на две недели старшие классы, с 5 по 11 классы, идут на дистанционное обучение.

Кроме того, с 24 января будет приниматься решение по младшим классам. При этом внешкольная школа с 24 января также перейдет на дистанционную форму.

Мы проанализируем динамику заболевания по состоянию на субботу, воскресенье и понедельник. Если будем видеть угрожающую ситуацию, конечно, школы полностью закроются.

Ранее мы писали, что в Службу безопасности Украины поступило сообщение о минировании всех харьковских школ. В последнее время фиксируется увеличение сообщений о якобы минировании объектов социальной сферы по всей территории Украины, однако проверки показывают, что сообщения поступают ложные.

Кроме того, из Апелляционного суда Киева эвакуировали работников и посетителей из-за сообщения о минировании. Кроме того, "заминированы" школы в разных районах столицы, о "заминировании" других объектов инфраструктуры в полицию не поступала.

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