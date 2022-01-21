В школах и детсадах Киева значительно подорожает питание [ Редактировать ]
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В школах и детсадах Киева скоро значительно подорожает питание. Причина - рост стоимости продуктов по стране. Об этом сообщают "Новости.LIVE", ссылаясь на комментарии районных управлений образования.
Так, в Соломенском районе цены поднимутся вдвое. На данный момент стоимость одного обеда - 21,15 гривен. Однако после следующей закупки продуктов обеды будут дороже. В частности, один завтрак – 34 гривны, один обед – 41 гривну.
В Деснянском районе школьные обеды подорожали уже на этой неделе: с 35 до 45 гривен. Окончательная цена пока не сообщается.
В Подольском районе цены на блюда нового меню уже увеличились на 6,2%. В других районах журналистам также подтвердили, что цены на обеды вырастут из-за общего подорожания продуктов.
Однако исключением является Днепровский район, где, по информации СМИ, цены не будут меняться даже после закупок.
Читайте также, в Министерстве здравоохранения Украины разработали проект постановления об организации детского питания в учебных заведениях. Так, рекомендуется исключить из меню колбасу, сосиски, сладкие газированные и энергетические напитки.
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