В школах и детсадах Киева скоро значительно подорожает питание. Причина - рост стоимости продуктов по стране. Об этом сообщают "Новости.LIVE", ссылаясь на комментарии районных управлений образования.

Так, в Соломенском районе цены поднимутся вдвое. На данный момент стоимость одного обеда - 21,15 гривен. Однако после следующей закупки продуктов обеды будут дороже. В частности, один завтрак – 34 гривны, один обед – 41 гривну.

В Деснянском районе школьные обеды подорожали уже на этой неделе: с 35 до 45 гривен. Окончательная цена пока не сообщается.

В Подольском районе цены на блюда нового меню уже увеличились на 6,2%. В других районах журналистам также подтвердили, что цены на обеды вырастут из-за общего подорожания продуктов.

Однако исключением является Днепровский район, где, по информации СМИ, цены не будут меняться даже после закупок.

Читайте также, в Министерстве здравоохранения Украины разработали проект постановления об организации детского питания в учебных заведениях. Так, рекомендуется исключить из меню колбасу, сосиски, сладкие газированные и энергетические напитки.

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