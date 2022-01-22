В Госдуме создана депутатская группа по связям с Верховной Радой [ Редактировать ]
Источник: Оппозиционная платформа - За жизнь
В Госдуме создана депутатская группа по связям с Верховной Радой Украины, которую возглавил заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации Евгений Попов. Об этом сообщает пресс-служба партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
"Уверен, что эта инициатива является совершенно своевременной и крайне необходимой для наших государств. В условиях, когда украинская власть, находящаяся в полной вассальной зависимости от западных государств, полностью передала Украину под внешнее управление, когда на территории нашей страны свободно распространяются самые фантастические измышления о якобы "вторжении", заранее спланированному распространению которых предшествовали организованная и злонамеренная кампания по борьбе с "нарративами" и уничтожение независимых СМИ - можно с уверенностью говорить, что за нынешним кризисом стоит власть Зеленского, которая не способна разрешить этот кризис, да и не заинтересована в его разрешении", - заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
По мнению политика, в нынешних условиях, для того чтобы не допустить дальнейшей эскалации отношений между Украиной и Россией, именно Верховная Рада Украины, как высший представительный орган в государстве с парламентско-президентской формой правления, способна взять на себя ответственность и успешно урегулировать нынешнюю ситуацию с помощью открытого диалога и разумного компромисса.
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