Председатель КНР Си Цзиньпин опасается, что возможное вторжение России в Украину "втянет Китай в дипломатический конфликт". Во время недавнего разговора с президентом России Владимиром Путиным китайский лидер мог попросить его не вторгаться в Украину во время Олимпийских игр в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Председатель КНР не хочет, чтобы "Путин затмил важный для Китая момент, спровоцировав глобальный кризис безопасности с США и Европой".

МИД Китая на брифинге 14 января напомнил, что все страны обязаны соблюдать резолюцию ООН об олимпийском перемирии, действующем за семь дней до начала Олимпийских игр и семь дней по окончании Паралимпийских игр. В 2022 году это временной промежуток с 28 января по 20 марта.

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Два источника Bloomberg утверждают, что Москва "вряд ли начнет полномасштабное наступление", но вместо этого российские власти могут решиться на "более ограниченное вторжение" в Украину в середине февраля. Параллельно могут проводиться "попытки дестабилизировать Украину", в том числе кибератаки.

Bloomberg напоминает, что российское вторжение в Грузию началось 1 августа 2008 года - в день церемонии открытия летних Игр в Пекине.

Владимир Путин планирует приехать в Пекин 4 февраля на открытие Игр, а также провести в этот день саммит с Си Цзиньпином.

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Напомним, что в начале ноября 2021 года влиятельное издание Politico сообщило, со ссылкой на спутниковые снимки американских военных, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. В начале декабря американские СМИ со ссылкой на разведку сообщили, что Россия планирует военное вторжение в Украину в начале 2022 года.