В Китае сделали заявление об угрозе российского вторжения в Украину [ Редактировать ]
Источник: Xinhua
Позиция Китая по конфликту между Украиной и Россией "последовательна и ясна", Пекин выступает за урегулирование разногласий путем диалога и консультаций. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать сообщения о предостережениях стран Запада о подготовке вторжении России в Украину.
Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна. Наша позиция не изменилась. Мы выступаем за сбалансированное и справедливое отношение к озабоченностям и инициативам соответствующих стран в сфере безопасности, а также за урегулирование разногласий путем диалога и консультаций.
Напомним, что в начале ноября 2021 года влиятельное издание Politico сообщило, со ссылкой на спутниковые снимки американских военных, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска по своей территории "в тех направлениях, в которых считает нужным".
В начале декабря американские СМИ со ссылкой на разведку сообщили, что Россия планирует военное вторжение в Украину в начале 2022 года. К наступлению готовы 175 тыс. военных.
Перед Новым годом Россия заявила, что отвела от западной границы более 10 тыс. военнослужащих.
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