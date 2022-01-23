За сутки на территории Украины зафиксировали 15 444 случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения страны.

Таким образом, за 24 часа в медучреждения страны госпитализировали 2 774 человек; летальных случаев - 86, выздоровели - 2 030 человек. При этом за весь период эпидемии в стране лабораторно подтвердили 3 857 455 зараженных COVID-19; выздоровели - 3 582 908 человек; летальных исходов - 99 215; проведено ПЦР-тестирований - 17 497 199.

Отмечается, что главный санитарный врач Украины врач Игорь Кузин прогнозирует резкий скачек заболеваемости коронавирусом в Украине во время вспышки "Омикрона". Только в феврале инфекцию могут подхватить около 1 миллиона граждан.

Читайте также, глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что Украине началась вспышка коронавируса. Негативная динамика уже наблюдается в Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях, добавил он, самая сложная ситуация в западной части страны.

Кроме того, в Министерстве здравоохранения Украины приняли решение ввести в стране третью (бустерную) дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам производства фармацевтических компаний Moderna или Comirnaty/Pfizer.