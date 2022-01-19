Беременные женщины умирают в 15 раз чаще/ фото: Pixabay

Группа ученых-медиков из Шотландии заявила, что беременные женщины с диагнозом "коронавирус" умирают на 15 раз чаще других. Об этом сообщает новостное агентство BBC.

Специалисты проанализировали данные о всех роженицах, инфицированных COVID-19, по состоянию на конец октября 2021 года.

Для защиты здоровья женщин и детей в ходе продолжающейся пандемии совершенно необходимо уделять больше внимания уровню вакцинации беременных.

Отмечается, что подтверждаются результаты исследования американских ученых, в которых говорится о том, что "заражение беременной женщины COVID-19 увеличивает риск смерти во время родов в 15 раз, а вероятность родить недоношенного ребенка - в 22 раза".

Читайте также, Всемирная организация здравоохранения считает необходимым включать беременных в клинические испытания медицинских препаратов. В частности, в испытания лекарств и вакцин от коронавируса, беременные женщины не находятся в группе повышенного риска.

Кроме того, исследователи из американского Университета Дюка выяснили, что как у беременных женщин, так и у кормящих мам после прививки от коронавирусной инфекции могут наблюдаться некоторые изменения в организме. у кормящих женщин наблюдалось повышенное число NK-клеток.

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