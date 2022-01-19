Коронавирус у беременных: ученые шокировали заявлением о болезни [ Редактировать ]
Группа ученых-медиков из Шотландии заявила, что беременные женщины с диагнозом "коронавирус" умирают на 15 раз чаще других. Об этом сообщает новостное агентство BBC.
Специалисты проанализировали данные о всех роженицах, инфицированных COVID-19, по состоянию на конец октября 2021 года.
Для защиты здоровья женщин и детей в ходе продолжающейся пандемии совершенно необходимо уделять больше внимания уровню вакцинации беременных.
Отмечается, что подтверждаются результаты исследования американских ученых, в которых говорится о том, что "заражение беременной женщины COVID-19 увеличивает риск смерти во время родов в 15 раз, а вероятность родить недоношенного ребенка - в 22 раза".
Читайте также, Всемирная организация здравоохранения считает необходимым включать беременных в клинические испытания медицинских препаратов. В частности, в испытания лекарств и вакцин от коронавируса, беременные женщины не находятся в группе повышенного риска.
Кроме того, исследователи из американского Университета Дюка выяснили, что как у беременных женщин, так и у кормящих мам после прививки от коронавирусной инфекции могут наблюдаться некоторые изменения в организме. у кормящих женщин наблюдалось повышенное число NK-клеток.
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