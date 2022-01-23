В Луцке от удара током погибла 20-летняя девушка, которая принимала ванну со смартфоном. Об этом сообщает ВолыньPost.

Трагедия произошла 22 января в одной из многоэтажек областного центра. Местные СМИ выяснили, что в 17:42 в скорую поступил вызов о том, что с девушкой в ​​ванной комнате произошел несчастный случай.

Принимая ванную, она пользовалась смартфоном. Вероятно, он стоял на зарядке и упал в воду.

Когда медики прибыли на вызов, девушку уже достали из ванной. Врачи пытались реанимировать ее, но безуспешно.

В пресс-службе полиции Волыни сообщили, что девушку убило током, на месте работала следственно-оперативная группа. Детали трагедии пока неизвестны.

Ранее "Подробности" сообщали о том, что под Черниговом в озере убило током двух сотрудников IT-компании.