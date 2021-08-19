В воскресенье, 15 августа, на базе отдыха "Бречь" в Черниговской области в озере от удара током погибли два сотрудника IT-компании - Влад Каснер и Евгений Иванов. Об этом сообщила в Facebook компания "СендПульс Чернигов".

Компания решила организовать для своих сотрудников двухдневный корпоратив, а база отдыха была выбрана не случайно, поскольку до пандемии там уже проводили корпоратив. Первый день отдыха прошел прекрасно, а во второй произошла трагедия на озере.

"Влад прекрасно плавал и недавно купил себе умные часы-трекер, по которым настраивал и контролировал персональные тренировки. Парень решил напоследок сделать полный круг вдоль всего берега озера - его жена осталась на берегу. Около 11.29 раздался странно-неестественный крик Влада, в судорогах он скрылся под водой на мелководье у неработающего декоративного водопада - буквально в двух метрах от берега", - говорится в сообщении.

То самое злополучное озеро

Коллеге сразу бросились на помощь мужчины. Евгений Кириенко спрыгнул с сапа и поплыл с середины озера к скрывшемуся под водой Владу, а с берега на призыв бросился Евгений Иванов.

"Но подбежав к месту, где исчез Влад, схоже-неестественно закричал и в судорогах пропал под водой. Уже подплывший тем временем ближе Евгений Кириенко распознал действие тока, понял что происходит и повернул назад, крича об опасности", - вспоминают очевидцы.

На крики сразу же прибежал охранник комплекса, там нет спасателей. Он вошел в воду, но сразу выскочил на берег, крича что его ударило током. Подтянуть к берегу видневшееся на поверхности тело Жени он смог только через несколько минут с резинового надувного сапа.

"Второй охранник пытался разобраться как отключить напряжение. Электрика в огромном комплексе тоже не оказалось, поэтому просто выключили подстанцию питающую весь комплекс и окрестности. Но ток оставался, так как включился резервный генератор и охранники не сразу поняли, как его отключить. Все эти заминки привели к тому, что тело Влада смогли поднять через четверть часа", - сообщили в компании.

Коллеги пытались самостоятельно реанимировать друзей, а потом их передали врачам скорой помощи. К сожалению, оба мужчины погибли. Владу Каснеру было 26 лет и всего месяц назад он женился. Евгению Иванову было 28, у него остался 3-летний сын.

На место происшествия вызвали полицию. Возбуждено уголовное дело по ст. 119 ч. 2 Уголовного Кодекса Украины "Убийство двух человек, совершенное по неосторожности". Виновным грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

По мнению следователей, причиной смерти могла быть неисправность проводки в декоративном фонтане. В самом же гостиничном комплексе сообщают, что остановили свою работу в связи с трагическими событиями.

Как сообщали "Подробности", в начале июля током убило парня на пляже в курортной Кирилловке. Парень работал в одном из пунктов водных развлечений, и пришел с утра надувать один из аттракционов. Как выяснилось, на месте не было заземления, и его ударило током.