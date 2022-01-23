Зазвичай сім'ї, які жертвують органи, не зустрічаються з тими, кому їх пересадили.

Життя у подарунок. Два роки тому українець Михайло Хорін був на межі життя і смерті. У чоловіка була настільки важка хвороба серця, що не міг зробити й 10 кроків.

На порятунок був лише один шанс. І він знайшов його. Ізраїльська сім'я Рої подарувала українцю… серце свого сина.

Чому після операції Михайло вирішив змінити прізвище? І як минула його перша зустріч з родиною, яка дала йому друге життя. Сердечна історія - далі.

Михайло приходить сюди, як до себе додому. Зрештою це для нього і є другий дім. Історія його стосунків із сім'єю Авраам - абсолютно унікальна. Трагічна та щаслива - водночас. Ще півтора роки тому вони навіть не були знайомі, а тепер - рідні люди. Ступінь їхнього рідства - важко описати словами. В грудях Михайла б'ється серце Рої - старшого сина Дорит.

Два роки тому Рої Авраам загинув в аварії - розбився на електросамокаті. Надважка травма мозку, несумісна з життям. Коли сім'ї повідомили, що їхній син помер, вони прийняли, можливо, найтяжче та найважливіше рішення в житті - пожертвували його органи іншим людям. І звісно, не знали, до яких неочікуваних наслідків це призведе.

Михайло Хорін - емігрант з України. Колишній житель Донецька. Тоді був на межі життя і смерті - гостра серцева недостатність, три інфаркти, вода в легенях. Він не міг пройти навіть десяти кроків. У нього був лише один шанс, і цей шанс йому подарувала сім'я Авраам.

Дорит Авраам, мама Рої:

Після того, як сталася трагедія, ми хотіли, щоб Рої залишився з нами - через людей, яким завдяки йому врятують життя. Серце - це дуже важливий орган, і він не просто підійшов Михайлу. Не випадково. Ми дуже раді, що серце нашого хлопчика дісталося цьому чоловіку. Він його заслужив. Це був вибір згори, я впевнена.

Зазвичай сім'ї, які жертвують органи, не зустрічаються з тими, кому їх пересадили. Бо це може нагадати про трагедію. Але Дорит навпаки - дуже хотіла побачити людину, яку врятувало серце її сина. Тут потрібна взаємна згода. Та Михайло - не вагався. Хоча й дуже хвилювався: як пройде зустріч? Як його приймуть ці люди? Що він їм скаже?

Михайло Хорін-Авраам, пацієнт із пересадженим серцем:

Потом я решил, будь что будет, набрал телефон и услышал голос Дорит. Что-то происходило со мной, очень странное. Меня начало трясти, сердце начало колотиться, голос дрожал, иннициативу перехватила Дорит, она почувствовала и начала говорить. Потом мы начали плакать, начали говорить, целый час. Настолько это было волнительно, ощущение, что я не на земле. Не могу передать словами.

Дорит Авраам, мама Рої:

Це було в старому домі. Де ми жили 28 років до переїзду сюди. Де Рої народився і виріс. Ми дуже чекали на цю зустріч, дуже хвилювалися всією сім'єю. Коли Михайло увійшов, мене затрясло. Я його обійняла, це було так незвично, так зворушливо і так по-справжньому. Я відчула, що він нібито привів Рої додому. Просто поклала йому голову на груди - і слухала, як б'ється серце мого сина.

Це - відео їхньої першої зустрічі. Коли Михайло прийшов знайомитися з людьми, які подарували йому життя. А далі - почали відбуватися дивні і дивовижні речі. Михайло для батьків Рої став абсолютно рідною людиною, наче вони знали його все життя. Проводять разом час, відзначають свята, збираються по суботах. Під час першого шабата - він, без жодної підказки сів на місце, де зазвичай сидів Рої. Михайло навіть додав до свого прізвища друге: тепер він - Михайло Хорін-Авраам.

Михайло Хорін-Авраам, пацієнт із пересадженим серцем:

Меня конечно спросили, зачем я меняю фамилию. Я ответил, что пожертвовали сердце мне родители парня, 25 лет, и вот просьба у меня внутри такая, что нужно что-то сделать. Она заплакала, я заплакал. Потом выдала мне документы, я вышел, тут же сфотографировал и отправил Дорит. И когда я услышал ее возгласы, слова, слезы, я почувствовал, что из меня вышла тревога и стал жить спокойно, меня перестало колотить.

Дивним чином усе це перетинається із Україною. Взагалі в цій історії стільки поворотів і граней, що вистачить на книгу чи фільм. Бо життя, як відомо, найкращий сценарист. У Рої була дівчина - Ліля. Вона живе в Одесі. Кохання з першого погляду, приїзд в Ізраїль, знайомство з батьками, які одразу її прийняли і полюбили. Тепер - вона теж член сім'ї Авраам, спілкується і з Дорит, і з Михайлом. І збирається переїхати на святу землю.

Дорит Авраам:

Так вийшло, що Лілія з одного міста з Михайлом - з Донецька. Потім вона переїхала в Одесу. В неї є дочка, для якої Рої був, як тато. За добу до своєї смерті він сказав мені, що збирається одружитися із Лілею. Я дала своє благословіння. Я вже знала, що це був правильний вибір. Мій син дуже її кохав.

На відміну від багатьох, ця трагедія не зламала цю жінку, а навпаки - змусила діяти. Це Дорит добилася, що компанії з прокату самокатів почали оснащати їх касками. Бо ж Рої загинув, бо був без захисного шолома. Вона отримала можливість спілкуватися з гарною людиною, обіймати і чути, як в його грудях б'ється серце її хлопчика. "Поклик крові" - так це називається. Ця історія точно не про науку. Є речі, які навіть вона пояснити не може. Це - історія про людей, які перетворили поразку на перемогу. Це - історія про людське серце, яке не можливо обманути.