Европейский союз выделит Украине новый пакет макрофинансовой помощи на фоне угрозы вторжения России. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Объем помощи составит 1,2 млрд евро, первый транш на 600 млн евро могут перечислить в ближайшее время.

По ее словам, в прошлую пятницу она обсуждала ситуацию, которая сложилась на фоне угрозы вторжения России, с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Мы обсудили, как ЕС может продолжить поддержку Украины в краткой и среднесрочной перспективе… Сегодня я объявляю о новом пакете финансовой помощи для Украины, который состоит из кредитов и грантов. Прежде всего, Еврокомиссия предлагает новую неотложную макрофинансовую помощь в сумме 1,2 млрд евро.

Она уточнила, что эта помощь будет направлена на решение финансовых проблем Украины, а Европарламент должен одобрить ее как можно быстрее, а первый транш составит 600 млн евро.

Более того, мы скоро начнем работу над второй еще большей программой поддержки усилий Украины в области модернизации. Во-вторых, Еврокомиссия почти удвоила двустороннюю помощь Украине в грантах в этом году, еще 120 млн евро будет выделено.

В завершении она подчеркнула, что ЕС продолжит инвестировать в будущее Украины. Согласно инвестиционному плану, на это выделят более 6 млрд евро.

Украина свободная и суверенная страна, она делает свой собственный выбор, и Европейский союз остается на ее стороне.

Ранее сообщали, что Совет директоров Международного валютного фонда принял решение о первом пересмотре программы Stand-By с Украиной. Фонд также выделяет транш кредита на 500 млн специальных прав заимствования (SDR), что составляет около 700 млн долларов.

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