Під снігом стоїть Акрополь у Афінах.

Негода в Греції. На курортних островах Міконос і Санторіні вперше за десятиліття випав сніг. Південну частину Егейського моря накрив шторм "Елпіс".

Снігопад особливо дошкулив острів'янам, де інфраструктура не пристосована для суворої зими. Багато гірських сіл опинилися відрізаними від світу.

Шторм приніс також заметілі на материк. Під снігом стоїть Акрополь у Афінах.

У столиці та багатьох містах по всій країні - проблеми з рухом транспорту, не працюють школи, перебої з електрикою.