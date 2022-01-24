В СНБО назвали точное число российских войск на границе с Украиной [ Редактировать ]
Источник: РБК-Украина
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что на границе с Украиной находятся около 109 тысяч российских военных.
При этом их сопровождают около 10-11 тысяч дополнительных военнослужащих.
"Мы видим 109 тысяч военных и 10-11 тысяч так называемого сопровождения. Если это для наших партнеров большое увеличение, для нас это не новость", - заявил Данилов после брифинга СНБО.
При этом Данилов назвал физически невозможным вторжение России в Украину.
По его словам, на сегодняшний день нет никаких оснований для полномасштабного российского наступления.
Отметим, 24 января прошло заседание СНБО на котором обсуждали возможное вторжение России в Украину.
Ранее мы писали о том, что Государственный департамент США приказал членам семей дипломатического персонала выехать из Украины в связи с ростом угрозы нового вторжения со стороны России. При этом посольство США продолжит работу в Киеве.
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