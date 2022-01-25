В НАСА прокоментували виверження вулкану на Тонзі [ Редактировать ]
Виверження вулкану на Тонзі було в сотні разів потужніше за атомну бомбу, скинуту на японську Хіросіму під час Другої світової війни. До таких висновків дійшли в НАСА. І зазначили: лава повністю знищила острів на північ від столиці Тонґи - Нукуалофи. А попіл накрив весь архіпелаг, що спричинило припущення щодо забруднення усіх джерел питної води. Нагадаю, виверження вулкану на Тонзі сталося 15 січня, а згодом спричинило цунамі. В уряді повідомили про трьох загиблих, однак зазначили - загалом стихія зачепила близько 85 відсотків населення острівної країни.
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Лава повністю знищила острів на північ від столиці Тонги - Нукуалофи. А попіл накрив весь архіпелаг, що спричинило припущення щодо забруднення усіх джерел питної води.
Протягом кількох днів - зв'язку з архіпелагом фактично не було, бо виверження пошкодило підводні кабелі, а спостереженням із повітря чи з космосу заважали хмари попелу.
Там тимчасово не працює аеропорт - найбільший в Європі. Попередньо, до сьомої вечора скасували всі рейси. Також закрили автовокзали.
Допомогу доправили з Нової Зеландії. Острів'янам привезли питну воду, продукти, предмети гігієни, генератори, намети та засоби зв'язку.
У суботу там сталося виверження підводного вулкана. Це спровокувало потужне цунамі, що обрушилося на острови та поширилося Тихим Океаном.