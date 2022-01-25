Виверження вулкану на Тонзі було в сотні разів потужніше за атомну бомбу, скинуту на японську Хіросіму під час Другої світової війни. До таких висновків дійшли в НАСА. І зазначили: лава повністю знищила острів на північ від столиці Тонґи - Нукуалофи. А попіл накрив весь архіпелаг, що спричинило припущення щодо забруднення усіх джерел питної води. Нагадаю, виверження вулкану на Тонзі сталося 15 січня, а згодом спричинило цунамі. В уряді повідомили про трьох загиблих, однак зазначили - загалом стихія зачепила близько 85 відсотків населення острівної країни.