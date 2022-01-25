Из-за протестов ФОПов под Верховной Радой из парламента эвакуировали народных депутатов.

Как сообщает телеграм-канал VESTI, депутатов эвакуировали через подземный переход, в здании остались только журналисты и охрана.

Предприниматели призвали полицию провести группу в здание Верховной Рады, чтобы они могли встретиться с депутатами, пообщаться и объявить свои требования, но этого не произошло.

У сцены ФОПы сделали коридор, чтобы инициативная группа смогла пройти к зданию парламента. Однако их заблокировала полиция.

В результате начались столкновения протестующих с полицией, в ход пошли камни, бутылки и слезоточивый газ.

Напомним, в Киеве заблокирован весь правительственный портал из-за акции SaveФОП. Митингующие требуют сохранения упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

В частности, предприниматели требуют принятия законопроектов №3853-1 и №3993, а также отменить требование использования программных РРО (кассовых аппаратов) физическими лицами-предпринимателями.

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