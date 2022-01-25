В Киеве девушка блогер с друзьями на Porshe сбила человека. Так, в ДТП попала Мария Семенова ("Тишина"). Видео аварии обнародовал "Киев Оперативный".

Группа молодых людей распивала в салоне автомобиля спиртные напитки. Семенова при этом находилась на переднем пассажирском сиденье. В какой-то момент Porshe начал резко набирать скорость, обгоняя другие машины.

Во время одного из таких маневров водитель не успел вовремя среагировать и сбил человека, двигавшегося на моноколесе.

Потерпевший выжил. О его состоянии данных нет.

Вскоре на своей странице в Instagram блогерша сообщила, что участники аварии разобрались между собой с помощью денег.

Угомонитесь пожалуйста мы заплатили человеку за отломанную подставку на моно колесе и разъехались притензий нет (авторские орфография и пунктуация сохранены - ред.).

Девушке 20 лет. На ее страницу в Instagram подписаны почти 30 тысяч человек.

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Кроме того, в Винницкой области в ДТП погибла 15-летняя студентка Винницкого колледжа искусств Мирослава Витер. Девушка, работавшая моделью, ехала на фотосъемку в автомобиле со своим парнем. Авария участием автомобилей Volkswagen, Geely и Renault Master произошла 13 января около 16:40 на объездной дороге Винницы.

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