Конституційний суд знову відклав розгляд справи щодо ринку землі: не всі судді з'явилися [ Редактировать ]
Конституційний суд знову відклав розгляд справи щодо ринку землі. Бо не всі судді з'явилися. Для засідання їх необхідно щонайменше 12, а прийшли 11.
Ще з 19-го року одного суддю не призначили, двох - не пропускає держохорона, ще двоє - у відпустці, один - хворіє. Тож засідання перенесли на лютий.
Наталія Королевська, народний депутат, ОПЗЖ:
На протяжение этого года нас уже несколько раз переносили, потом они уходили там в закрытый режим рассмотрения и мы вот очень надеялись, что как раз сейчас в такой ответственный и важный момент для страны мы сможет восстановить справедливость. Конечно наша команда будет в Конституционном суде и мы будем отстаивать наши требования - это признать этот закон не конституционным и продлить мораторий на землю, закончить распаевку земли и провести референдум.
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