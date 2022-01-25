Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в програмі "Подробиці" на телеканалі "Інтер" розповів, коли в Україні чекати значного підвищення захворюваності на коронавірус.

"Прогнози показують, що мінімум вдвічі зросте кількість випадків за добу, порівняно з тим, що у нас було восени. Тоді ми мали 27 тисяч випадків найбільше. Зараз розраховуємо на 59-65 тисяч. Це буде щодобово реєструватися цієї хвилі. Дай боже, щоб ці прогнози не здійснилися, але вони є і потрібно бути готовими. Європейські країни проходили пік з "Омікроном" саме з великою кількістю випадків", - каже Ляшко.

Міністр додав, що при "Дельті" кожен 4 інфікований госпіталізувався до лікарні, а при "Омікроні" тільки кожний 8.

"Ми розуміємо, що "Омікрон" менш агресивніший. Якщо ми вакцинацію повернемо за добу, хочаб до показників жовтневих, кількість госпіталізованих зменшиться в рази. Кількість госпіталізацій зменшиться, і це не призведе до навантаження системи охорони здоров'я", - додав міністр.

Ляшко також розповів, що зараз підстав для введення по всій Україні "червоного" рівня епідемічної небезпеки немає.