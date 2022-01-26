Джо Байден готовий запровадити санкції особисто проти Путіна [ Редактировать ]
Джо Байден підтвердив готовність Сполучених Штатів запровадити особисті санкції проти Володимира Путіна. У разі вторгнення російських військ в Україну. Американський президент впевнений, що саме Путін відповідатиме за можливу активізацію російсько-українського конфлікту. Що саме він ухвалить остаточне рішення. І що зараз навіть найближче оточення керманича РФ не знає, чого очікувати. До цього часу жодні санкції заходу щодо Росії не поширювалися персонально на її президента.
Джо Байден, президент США:
Будуть масштабні економічні й політичні наслідки, якщо він наважиться на вторгнення. І це також вплине і змінить весь світ. Бо якщо він справді почне наступ усіма тими силами, це буде найбільший напад з часів Другої світової війни.
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Попередили у Вашингтоні й Білорусь. Якщо та дозволить використовувати свою територію для нападу на Україну, то зіткнеться зі швидкою й рішучою відповіддю з боку Сполучених Штатів і їх союзників.
Байден нагадав, що в Криму Кремль уже використовував "зелених чоловічків", які насправді були кадровими російськими військовими без розпізнавальних знаків збройних сил РФ.
Таку заяву президент США Джо Байден зробив під час пресконференції до першої річниці своєї інавгурації. На його думку, очільник Кремля може "щось зробити", на кшталт кібератак або провокацій на Сході.
На його думку, очільник Кремля має "щось зробити", бо досі не може змиритися з розпадом Радянського Союзу. У такий спосіб - зазначив Байден - Путін намагається знайти своє місце в цьому світі між Китаєм і Заходом.
Засідання відбудеться вже цього четверга. Посол України в Німеччині Андрій Мельник наголосив - Берлін нарешті повинен діяти, щоби не допустити новий наступ Росії.