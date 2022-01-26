Джо Байден підтвердив готовність Сполучених Штатів запровадити особисті санкції проти Володимира Путіна. У разі вторгнення російських військ в Україну. Американський президент впевнений, що саме Путін відповідатиме за можливу активізацію російсько-українського конфлікту. Що саме він ухвалить остаточне рішення. І що зараз навіть найближче оточення керманича РФ не знає, чого очікувати. До цього часу жодні санкції заходу щодо Росії не поширювалися персонально на її президента.

Джо Байден, президент США: