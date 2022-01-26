Аналитики американского банка JPMorgan Chase больше не рекомендуют клиентам вкладываться в российский рубль на фоне нарастающей напряженности вокруг Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

С начала января 2022 года курс "деревянного" уже потерял более 5%, что является наихудшим показателем среди развивающихся рынков. В JPMorgan признали, что недооценили опасность и в результате лишились вложений.

В банке закрыли все позиции в российской валюте, объясняя это тем, что из-за ситуации с Украиной стало невозможно прогнозировать риски. При этом аналитики считают, что сейчас рубль недооценен в среднем на 13%.

Для стабильного ралли облигаций, вероятно, нужно как снижение геополитической неопределенности, так и более очевидные признаки того, что инфляция достигла своего пика. Мы не можем с высокой уверенностью исключать негативные сценарии.

Быстрое снижение курса рубля вынудило Центральный банк РФ прекратить регулярные покупки иностранной валюты, чтобы избежать дополнительного давления на российскую валюту.

В понедельник, 24 января, на волне неослабевающих геополитических рисков и сообщений о возможном вторжении российских войск на территорию Украины индекс Мосбиржи упал на 5,9%. Курс доллара поднимался выше 79 рублей, евро - 89 рублей.​

Ранее "Подробности" сообщали о том, что богатейшие россияне потеряли $28 млрд на фоне напряженной геополитической ситуации вокруг Украины.