На фоне напряженной геополитической ситуации вокруг Украины богатейшие граждане России потеряли $28 млрд. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные счетчика Forbes Real Time, оценивающего в реальном времени изменение состояний богатейших людей мира.

В качестве точки отсчета выбрали 20 декабря 2021 года. На эту дату фиксировались курсы валют и котировки акций, чтобы выяснить, как изменилось состояние 104 российских миллиардеров в текущем году.

У 76 из них с конца декабря снизилось состояние. Больше других потеряли основные владельцы "Новатэка" и "Сибура" Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко. В относительном выражении с самыми крупными потерями столкнулся основатель производителя электромобилей Arrival Денис Свердлов (-46%).

Основатель "Яндекса" Аркадий Волож с 20 декабря потерял 26% от своего состояния (минус $600 млн, до $1,7 млрд). Основатель TCS Group (головная компания Тинькофф-банка) Олег Тиньков лишился 21% своего состояния.

Январь оказался одним из худших месяцев для российского фондового рынка за последние два года. Массовые распродажи начались 13 января, когда после переговоров Россия-НАТО индекс Московской биржи упал более чем на 2%. 18 января падение составило 6,5%. Последний раз индекс Мосбиржи сокращался более чем на 5% в начале пандемии коронавируса весной 2020 года.

В понедельник, 24 января, на волне неослабевающих геополитических рисков и сообщений о возможном вторжении российских войск на территорию Украины индекс Мосбиржи упал на 5,9%. Курс доллара поднимался выше 79 рублей, евро - 89 рублей.

Напомним, что министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что угрозы российского военного вторжения на данный момент нет. На границе нет готовой к вторжению военной группировки.