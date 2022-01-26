В Forbes подсчитали, сколько российские миллиардеры потеряли из-за угрозы вторжения в Украину [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
На фоне напряженной геополитической ситуации вокруг Украины богатейшие граждане России потеряли $28 млрд. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные счетчика Forbes Real Time, оценивающего в реальном времени изменение состояний богатейших людей мира.
В качестве точки отсчета выбрали 20 декабря 2021 года. На эту дату фиксировались курсы валют и котировки акций, чтобы выяснить, как изменилось состояние 104 российских миллиардеров в текущем году.
У 76 из них с конца декабря снизилось состояние. Больше других потеряли основные владельцы "Новатэка" и "Сибура" Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко. В относительном выражении с самыми крупными потерями столкнулся основатель производителя электромобилей Arrival Денис Свердлов (-46%).
Основатель "Яндекса" Аркадий Волож с 20 декабря потерял 26% от своего состояния (минус $600 млн, до $1,7 млрд). Основатель TCS Group (головная компания Тинькофф-банка) Олег Тиньков лишился 21% своего состояния.
Январь оказался одним из худших месяцев для российского фондового рынка за последние два года. Массовые распродажи начались 13 января, когда после переговоров Россия-НАТО индекс Московской биржи упал более чем на 2%. 18 января падение составило 6,5%. Последний раз индекс Мосбиржи сокращался более чем на 5% в начале пандемии коронавируса весной 2020 года.
В понедельник, 24 января, на волне неослабевающих геополитических рисков и сообщений о возможном вторжении российских войск на территорию Украины индекс Мосбиржи упал на 5,9%. Курс доллара поднимался выше 79 рублей, евро - 89 рублей.
Напомним, что министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что угрозы российского военного вторжения на данный момент нет. На границе нет готовой к вторжению военной группировки.
по теме
Во вторник, 25 января, представитель правительства Польши Петр Мюллер оценил возможность нападения России на польское государство
Верховная Рада обратилась в ООН, Европарламент и к правительствам зарубежных стран касательно неприменимости военного шантажа со стороны РФ. Обращение поддержали 282 депутата
Во вторник, 25 января, министр обороны Украины Алексей Резников сделал заявление о вероятности вторжения России в Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, а также президентом Украины Владимиром Зеленским
25 января в Париже состоится встреча политических советников "нормандского формата" (Украины, России, Германии и Франции). Об этом сообщил ТАСС источник в администрации президента России
Bloomberg выяснил, что Си Цзиньпин мог попросить Владимира Путина не вторгаться на Украину во время Олимпиады в Пекине, которая пройдет с 4 по 20 февраля. Председатель КНР не хочет, чтобы "Путин затмил важный для Китая момент, спровоцировав глобальный кризис безопасности с США и Европой"