Возле населенного пункта Копылов, который находится вдоль трассы "Киев-Чоп", столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киевской области.

По информации правоохранителей, возможно осложнение движения в направлении города Киев. Организован объезд левой полосой и обочиной.

Около 03:00 вблизи поселка Копылов произошло ДТП с участием грузовика Daf и легковушки Mercedes-Benz. Предварительно: есть пострадавшие.

Отмечается, что в настоящее время движение транспортных средств по автомобильной дороге затруднено. Водителей просят заблаговременно планировать свои маршруты, учитывая указанную информацию.

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Кроме того, на Закарпатье при столкновении двух транспортных средств пострадали пассажиры обоих автомобилей. Пострадавших с травмами различной тяжести госпитализировали в медучреждение, одну из пострадавших с помощью специнструмента вырезали из изуродованного кузова авто спасатели.

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