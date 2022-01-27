Встреча политических советников "Нормандской четверки" в Париже дает надежду на то, что Минские соглашения будут реализованы и мир в Украине будет восстановлен. Об этом Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Верховной Рады.

"Наша фракция приветствует результаты встречи политических советников "Нормандской четверки" в Париже. Они выглядят как скромные, но на самом деле они означают выход из тупика, в котором находился мирный процесс в течение двух лет. Мы, наконец, увидели реальный предметный диалог. Все стороны подтвердили, что Минские соглашения – это единственная формула урегулирования конфликта, и теперь необходимо все усилия направить на их реализацию. После переговоров появилась надежда на то, что Минские соглашения могут быть реализованы. А значит – мир и единство страны будут восстановлены", – заявил политик.

Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" напомнил, что депутаты, входящие во фракцию оппозиционеров, добиваются реализации Минских соглашений с момента их подписания в феврале 2015 года.

"Мы с первого дня говорили о том, что "Минск-2" - это единственный шанс вернуть мир в Украину. Нами давно подготовлены законопроекты, необходимые для реализации Минских договоренностей, и мы будем настаивать на том, чтобы они были приняты – неважно, под чьим авторством, важен результат", - убежден народный депутат.

По его словам, для Украины очень важно, чтобы открывшиеся в последние дни возможности для восстановления мира не были упущены.

"Еще не забылся декабрь 2019 года, когда Париж подарил такие же надежды. А потом были два года, потраченные впустую, когда власть испугалась собственных обещаний и делала все, чтобы их не выполнить. Надеюсь, что совместное давление международной общественности и гражданского общества внутри страны в этот раз вынудит президента и его команду пойти до конца. Если у них и сейчас не окажется политической воли – пусть сразу скажут об этом и уйдут. У "Оппозиционной платформы - За жизнь" политическая воля для восстановления мира есть, и мы готовы взять ответственность на себя", – резюмировал Юрий Бойко.