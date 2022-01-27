Экс-тренер сборной Украины по футболу и итальянского клуба "Дженоа" Андрей Шевченко не смог расторгнуть контракт с итальянцами. Об этом сообщает журналист Игорь Цыганик.

Ранее польские СМИ сообщали, что фаворитом на должность тренера сборной Польши был украинский тренер Андрей Шевченко.

Андрей Шевченко не будет тренировать сборную Польши! Контракт с Дженоа не удалось разорвать! Теперь поляки выбирают между своими!

Отмечается, что 31 января польский футбольный союз объявит имя нового тренера сборной. Игорь Цыганик в своем Twitter дал свежую информацию о возможной работе Шевченко в сборной Польши.

Читайте также, бывший главный сборной Украины по футболу Андрей Шевченко, уволенный из итальянского футбольного клуба "Дженоа", сделал ошибку, возглавив аутсайдера Серии А. Игорь Суркис не исключает, что Шевченко, несмотря на фиаско в "Дженоа", в будущем, возможно, возглавит "Динамо".

Кроме того, бывший главный сборной Украины по футболу Андрей Шевченко прокомментировал свое увольнение с поста главного тренера итальянского футбольного клуба "Дженоа". Под руководством бывшего наставника сборной Украины клуб из Генуи провел 11 матчей.