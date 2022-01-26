Бывший главный сборной Украины по футболу Андрей Шевченко, уволенный из итальянского футбольного клуба "Дженоа", сделал ошибку, возглавив аутсайдера Серии А. Об этом в интервью Youtube-каналу "Бомбардир" заявил президент ФК "Динамо" (Киев) Игорь Суркис.

Не обращайте внимание, что произошло в "Дженоа". Это очередная его ошибка. Он пошел в команду, в которой, как говорит Йожеф Сабо, нет футболистов. Футболисты есть, но какого они качества? Все что мог, он делал, профессионально. Возможно, не хватило опыта. А почему он попал в эту ситуацию? Шевченко хотел работать. Для него деньги уже не важны, он заработал на счастливую старость.

Игорь Суркис не исключает, что Шевченко, несмотря на фиаско в "Дженоа", в будущем, возможно, возглавит "Динамо".

Скажу вам откровенно: я не рассматривал Шевченко главным тренером "Динамо". Не было для этого оснований, ведь у меня есть действующий тренер, с которым продлено соглашение до лета 2024 года. Но никогда не говори "нет". Шевченко - это человек, с которым у меня ассоциируются победы "Динамо", один из самых громких трансферов в Европу, он был топ-нападающим и является топ-человеком. Могу ли я представить, что в будущем буду работать с Шевченко? Я могу представить, что буду работать и с Ребровым, и с Шевченко, и с Луческу. Но пока тренер "Динамо" Луческу, я ни с кем ничего не говорю и не обсуждаю.

Напомним, что Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" 7 ноября 2021 года и проработал там 69 дней. Под руководством бывшего наставника сборной Украины клуб из Генуи провел 11 матчей, в которых потерпел 7 поражений, 3 раза сыграл вничью и лишь раз праздновал победу в кубковой встрече с "Салернитаной".

По неофициальной информации, руководство "Дженоа" выплатят Шевченко за досрочное расторжение контракта 20 млн евро компенсации.

Ранее "Подробности" писали о том, что Андрею Шевченко могут предложить должность наставника сборной Польши, однако это опровергли местные футбольные функционеры.