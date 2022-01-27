Німеччина розглядає можливість санкцій проти "Північного потоку-2" [ Редактировать ]
Війна вдарить по трубі. Німеччина розглядає можливість санкцій проти "Північного потоку-2", якщо Росія нападе на Україну.
Про це заявила очільниця міністерства закордонних справ Анналена Бербок. За її словами, Берлін повсякчас прагне до діалогу, однак, з огляду на нинішню ситуацію, розглядає весь спектр відповідей.
Про те, що російський газогін не запрацює в разі вторгнення Росії в Україну, раніше заявляли і в Білому домі.
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