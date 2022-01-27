Про це заявила очільниця міністерства закордонних справ Анналена Бербок.

Війна вдарить по трубі. Німеччина розглядає можливість санкцій проти "Північного потоку-2", якщо Росія нападе на Україну.

Про це заявила очільниця міністерства закордонних справ Анналена Бербок. За її словами, Берлін повсякчас прагне до діалогу, однак, з огляду на нинішню ситуацію, розглядає весь спектр відповідей.

Про те, що російський газогін не запрацює в разі вторгнення Росії в Україну, раніше заявляли і в Білому домі.