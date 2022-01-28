Сполучені Штати скликають Раду Безпеки ООН [ Редактировать ]
Сполучені Штати скликають Раду Безпеки ООН. Зібратися пропонують на початку наступного тижня. Аби обговорити агресивну поведінку Москви щодо України. Джо Байден і Володимир Зеленський вже скоординували позиції до майбутньої дискусії.
Напередодні увечері вони спілкувалися телефоном. Байден підтвердив готовність Сполучених Штатів рішуче відреагувати, якщо російські війська зайдуть на територію України. Крім того, у Білому домі зараз вивчають і можливість економічної підтримки України. Байден також пообіцяв, що доля Києва не буде вирішуватися за його спиною - "Нічого про Україну без України".
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На цю зустріч чекає й офіційний Кремль. Її називають "надважливою". Перед цим у Берліні держсекретар США поговорить із міністеркою закордонних справ Анналеною Бербок.
Після Києва Держсекретар Сполучених Штатів вирушить до Берліна, де на цю ж тему розмовлятиме з міністром закордонних справ Німеччини.
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