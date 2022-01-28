Апеляційний суд переглядатиме запобіжний захід Петрові Порошенку [ Редактировать ]
Сьогодні Апеляційний суд переглядатиме запобіжний захід Петрові Порошенку. Рішення Печерського суду - про особисте зобов'язання - оскаржили й адвокати п'ятого президента, і прокуратура. Захисники вважають його необґрунтованим, а представники обвинувачення - надто м'яким. Нагадаю, політику інкримінують держзраду у справі про постачання 2014 року вугілля з окупованих територій Донбасу.
по теме
У Генпрокуратурі наполягають, аби Порошенка взяли під варту або відпустили на волю під рекордну заставу - у мільярд гривень.
В пятницу, 19 января, Печерский суд Киева избрал меру пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко
В понедельник, 17 января, Печерский суд Киева избирает меру пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о госизмене
Політик висловив переконання, що за ґратами - не опиниться. Мовляв, чинній владі треба буде спочатку пояснити суспільству і довести Феміді, у чому саме полягає державна зрада Порошенка.
Экс-президента Украины Петра Порошенко вызывают на допрос