Ілон Маск планує використовувати роботів на заводах Tesla. Саме так, на його думку, вдасться побороти дефіцит кадрів - на підприємствах бракує працівників. Тому вирішили не випускати нові моделі електромобілів, а зосередитися на розширенні виробництва. Свого робота Маск презентував торік: на зріст він - 173 сантиметри, важить майже 60 кілограмів. Може ходити зі швидкістю вісім кілометрів на годину та підіймати предмети - завважки до 20 кілограмів. Виробництво роботів буде пріоритетом Tesla цьогоріч, а згодом взагалі може стати "важливішим, ніж автомобільний бізнес" - заявив бізнесмен.