Ілон Маск планує використовувати роботів на заводах Tesla [ Редактировать ]
Ілон Маск планує використовувати роботів на заводах Tesla. Саме так, на його думку, вдасться побороти дефіцит кадрів - на підприємствах бракує працівників. Тому вирішили не випускати нові моделі електромобілів, а зосередитися на розширенні виробництва. Свого робота Маск презентував торік: на зріст він - 173 сантиметри, важить майже 60 кілограмів. Може ходити зі швидкістю вісім кілометрів на годину та підіймати предмети - завважки до 20 кілограмів. Виробництво роботів буде пріоритетом Tesla цьогоріч, а згодом взагалі може стати "важливішим, ніж автомобільний бізнес" - заявив бізнесмен.
по теме
Такій моделі вдалося подолати удвічі більшу відстань, ніж може досягти стандартна Tesla Model S. Окрім акумулятора, в електрокарі більше нічого не змінювали.
Tesla Shanghai проведет бесплатный осмотр электромобилей
Робот Сocobo стежитиме за дотриманням правопорядку в громадських місцях. Якщо він помічатиме підозрілих осіб, то зможе видавати звукові чи візуальні попередження.
Запуск відбувся на мисі Канаверал у Флориді. Процес транслювали онлайн на ютуб-каналі компанії Ілона Маска. Супутник уже відокремився від ракети-носія.
Компанія Space X відправляє на орбіту вітчизняний супутник "Січ-2-30". Запуск відбувся на мисі Канаверал у штаті Флорида.