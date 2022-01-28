В немецком городе Гамбург неизвестные разбили окно в генеральном консульстве Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел страны.

Происшествие случилось в ночь на 28 января. Утром сотрудники консульства обнаружили разбитое окно учреждения, а также камень, которым, вероятно, был нанесен удар. Пострадавших в результате инцидента нет, проникновение внутрь консульства не произошло.

Генеральное консульство Украины в Гамбурге обратилось в полицию для проведения оперативного расследования и привлечения виновных к ответственности. В соответствии с положениями Венской конвенции о консульских сношениях, государство пребывания должно обеспечивать безопасность консульских учреждений, аккредитованных на ее территории.

Отмечается, что в настоящее время в МИД заверили, что дипломатическое представительство Украины в Гамбурге работает в штатном режиме.

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Кроме того, около 200 неизвестных забросали яйцами посольство Украины в Москве. Полиция бездействовала, никто из причастных к происшествию не был задержан, участники двадцатиминутной акции выкрикивали антиукраинские лозунги.